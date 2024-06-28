Білоруські прикордонники посилили прикриття кордону з Україною нібито через перебування на Житомирщині "Російського добровольчого корпусу"

Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі.

"Державний прикордонний комітет має відомості про знаходження в смузі відповідальності Житомирського прикордонного загону підрозділів так званого "Російського добровольчого корпусу". Зафіксовано рекогностування місцевості та активну розвідувальну діяльність, зокрема з виходом до державного кордону Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

За словами білоруських прикордонників, Україна нібито здійснює регулярні розвідувальні польоти БПЛА. Вони зазначають, що 26 червня у Гомельській області Білорусі прикордонний наряд "припинив порушення повітряного простору квадрокоптером, що рухався з української території вглиб Республіки Білорусь".

Крім того, зазначається, що на флеш-карті БПЛА начебто виявлено відеофайли, які свідчать, що дрон здійснював розвідку промислових об'єктів, а також прикордонної інфраструктури.

Також вони, мовляв, виявили "схованку" з 2 кілограмами пластичної вибухової речовини, виконавчими пристроями-вибухівками із запалами та детонаторами до них.

"Органами прикордонної служби у взаємодії з міністерством оборони здійснюється комплекс заходів щодо додаткового прикриття державного кордону, посилення контролю за повітряним простором і дотримання режиму на прикордонній території", - додають у прикордонному комітеті.

Також командир дивізіону РЗСО "Полонез" прокоментував виконання завдань підрозділом у рамках раптової перевірки військ Білорусі:

"Відповідно до складної обстановки, що склалася поблизу Державного кордону Республіки Білорусь, і поставленого завдання дивізіон вийшов до призначеного району з повним боєкомплектом, заступив на бойове чергування по призначених об'єктах. Готовий виконати завдання з нанесення ракетних ударів на дальність до 300 кілометрів протягом 20 хвилин", - прокоментував командир дивізіону РЗСО "Полонез".

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

20 червня білоруські прикордонники заявили, мовляв, у прикордонні фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки.

За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження.

Наступного дня, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 22 червня прокоментував раптову перевірку білоруських військ.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку готовності своїх сил. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їхня чисельність могла складати до 10-12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - зазначив Демченко.