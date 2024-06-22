У ДПСУ прокоментували раптову перевірку білоруських військ

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку готовності своїх сил. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їхня чисельність могла складати до 10-12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - зазначив Демченко.

Він додав, що Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій, тому Україна продовжує укріплювати лінію кордону і прикордоння.

Речник ДПСУ також прокоментував заяву білоруських прикордонників про збільшення угруповання українських військових і техніки, зазначивши, що це "підігравання настроїв самого населення Білорусі".

"Вони то бачать контрабанду з України в Білорусь, то потоки зброї, то вони бачать скупчення військ і насичення різноманітними технічними засобами, але не бачать того, що вони вчинили й чому для України цей напрямок залишається загрозливим. Бо 24 лютого, нагадаю, Білорусь люб'язно відкрила свій кордон для російських військ, хоча перед тим запевняла, що такого ніколи не станеться", - сказав Демченко.