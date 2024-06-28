Білорусь запустила ІПСО проти України, - "Гаюн"

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

З 21 червня міноборони Білорусі регулярно запускають меседжі щодо перевірки готовності своїх збройних сил. Як пише "Гаюн", ситуація загострилась 28 червня, коли білоруські прикордонники заговорили про перебування на Житомирщині бійців РДК (Російського добровольчого корпусу).

Міноборони Білорусі заявило, що дивізіон РСЗВ "Полонез" бере участь у виконанні завдань із прикриття держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений район із повним боєкомплектом і готовий виконати завдання протягом 20 хвилин.

"Про участь дивізіону РСЗВ "Полонез" у перевірці було заявлено ще 21 червня. Проте протягом тижня МО РБ нічого не повідомляло про дії підрозділу, зберігаючи туман війни. Чи берегли джокера? Але завдяки щасливому збігу згадали про "Полонези" під час викриття чергового "недружнього кроку" з боку України", - пише "Гаюн".

Фото: Гаюн

У моніторинговій групі впевнені, що ці дії білорусів - скоординоване ІПСО. "Гаюн" також нагадує, що 3 липня у Мінську відбудеться наймасштабніший військовий парад в історії суверенної Білорусі.

"Захід має продемонструвати "потужність" білоруської армії, яка готова протистояти будь-яким зовнішнім загрозам. Пропаганда у найдрібніших подробицях розповідає про підготовку. Чому б у патріотичному чаді не провести "маленьку переможну війну" в інформаційному просторі? Дивіться: паради парадами, а ми ще паралельно атаки на кордоні відбиваємо. А якщо що – і на 300 км можемо грюкнути! А там і в очах частини обивателів витрати на армію та парад не виглядатимуть необґрунтованими.Та й про гусениці, що "брязкають", треба нагадувати періодично, щоб населення не розслаблялося", - йдеться у матеріалі.

Українців закликають не вестись на ІПСО. Станом на зараз передумов для наступу з території Білорусі (у т.ч. за участю ЗС РБ) немає.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

20 червня білоруські прикордонники заявили, мовляв, у прикордонні фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки.

За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження.

Наступного дня, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 22 червня прокоментував раптову перевірку білоруських військ.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку готовності своїх сил. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їхня чисельність могла складати до 10-12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - зазначив Демченко.