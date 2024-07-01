Це тактика "тисячі порізів: військовий експерт Снєгирьов про посилення білорусів на кордоні та появу кадировців на Харківському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо підтягнення білоруського спецпідрозділу до кордону з Україною та появи кадировців на Харківщині, то це тактика так званих тисячі порізів. Тобто це завдання ударів по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів Генштабу ЗСУ, розтягування лінії фронту. Подивіться, відбувається одночасна ескалація на допоміжних напрямках. Харківський напрямок – передислокація на Сумський напрямок з загрозою ескалації, напруженості у прикордонні. І фактично одночасно з'являється повідомлення про передислокацію підрозділів білоруської армії", - зауважив військовий експерт.

За його словами, варто говорити про те, що білоруси натякають на можливість розгортання підрозділів збройних сил РФ, так званих контингентів вторгнення.

"Наразі передислокація російських військ на території Республіки Білорусь не зафіксована. Але менше з тим, мовиться про тиск у першу чергу військово-політичний та інформаційний з метою можливого прориву на цьому напрямку і повторення подій лютого 2022 року. Протяжність україно-білоруського кордону – 1000 км, відповідно, на прикриття цієї ділянки фронту знадобляться значні резерви Генштабу ЗСУ, а також це відволікання і матеріально-технічних ресурсів. Основне завдання і білоруської, і російської сторони – створити передумови блокування резервів ЗСУ, які б мали бути задіяні на основних напрямках російського наступу, а саме Донецька область", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.