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Це тактика "тисячі порізів: військовий експерт Снєгирьов про посилення білорусів на кордоні та появу кадировців на Харківському напрямку

1 липня, 2024 понедiлок
11:04
Війна з Росією білоруські військові

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, основне завдання і білоруської, і російської сторони – створити передумови блокування резервів ЗСУ, які б мали бути задіяні на основних напрямках наступу РФ

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо підтягнення білоруського спецпідрозділу до кордону з Україною та появи кадировців на Харківщині, то це тактика так званих тисячі порізів. Тобто це завдання ударів по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів Генштабу ЗСУ, розтягування лінії фронту. Подивіться, відбувається одночасна ескалація на допоміжних напрямках. Харківський напрямок – передислокація на Сумський напрямок з загрозою ескалації, напруженості у прикордонні. І фактично одночасно з'являється повідомлення про передислокацію підрозділів білоруської армії", - зауважив військовий експерт.

За його словами, варто говорити про те, що білоруси натякають на можливість розгортання підрозділів збройних сил РФ, так званих контингентів вторгнення.

"Наразі передислокація російських військ на території Республіки Білорусь не зафіксована. Але менше з тим, мовиться про тиск у першу чергу військово-політичний та інформаційний з метою можливого прориву на цьому напрямку і повторення подій лютого 2022 року. Протяжність україно-білоруського кордону – 1000 км, відповідно, на прикриття цієї ділянки фронту знадобляться значні резерви Генштабу ЗСУ, а також це відволікання і матеріально-технічних ресурсів. Основне завдання і білоруської, і російської сторони – створити передумови блокування резервів ЗСУ, які б мали бути задіяні на основних напрямках російського наступу, а саме Донецька область", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.

  • 21 червня Білорусь розпочала раптову "перевірку" військових частин. Для цього було задіяно полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.
  • 24 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що оголошена в Білорусі раптова перевірка бойової готовності військ наразі не становить загрози для України
  • 29 червня вище військове керівництво Республіки Білорусь випустило нову серію публічних заяв про нібито зростання загроз з боку української Житомирської області.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
Сумщина
ЗСУ
окупанти
Харківщина
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