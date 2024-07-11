У НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" війни РФ в Україні. Пекін відреагував

Про це йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО.

"КНР стала вирішальним чинником війни Росії проти України через своє так зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії", - йдеться у декларації.

Там зауважують, що такі дії Китаю посилюють загрозу як для України, так і для євроатлантичної безпеки. Лідери НАТО закликали Пекін "припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії", зокрема передачу матеріалів подвійного призначення.

Крім того, НАТО заявило, що Китай продовжує створювати системні проблеми для євроатлантичної безпеки.

"Ми спостерігали постійну зловмисну ​​кібер- та гібридну діяльність, включаючи дезінформацію, що походить від КНР. Ми закликаємо КНР дотримуватись свого зобов’язання діяти відповідально в кіберпросторі", - йдеться в заяві.

Реакція Китаю

Як повідомляє Washington Post, представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін має справедливу та об'єктивну позицію щодо українського питання.

"Підвищення НАТО відповідальності Китаю в українському питанні є нерозумним і має зловісні мотиви", - заявив дипломат.

Водночас він наголосив, що торгівля Китаю з Росією є законною та розумною та базується на правилах Світової організації торгівлі. Крім цього, Пекін підтримує твердження Росії про те, що розширення НАТО становить загрозу для Росії.

"Китай закликає НАТО... припинити втручання у внутрішню політику Китаю та паплюження іміджу Китаю, а також не створювати хаос в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після того, як спричинили безлад у Європі", - сказав посадовець.