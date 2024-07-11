У НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" війни РФ в Україні. Пекін відреагував
Піч час 75-го саміту Північноатлантичного альянсу лідери НАТО визнали, що Китай став "вирішальним чинником війни РФ в Україні". Пекін відреагував
Про це йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО.
"КНР стала вирішальним чинником війни Росії проти України через своє так зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії", - йдеться у декларації.
Там зауважують, що такі дії Китаю посилюють загрозу як для України, так і для євроатлантичної безпеки. Лідери НАТО закликали Пекін "припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії", зокрема передачу матеріалів подвійного призначення.
Крім того, НАТО заявило, що Китай продовжує створювати системні проблеми для євроатлантичної безпеки.
"Ми спостерігали постійну зловмисну кібер- та гібридну діяльність, включаючи дезінформацію, що походить від КНР. Ми закликаємо КНР дотримуватись свого зобов’язання діяти відповідально в кіберпросторі", - йдеться в заяві.
Реакція Китаю
Як повідомляє Washington Post, представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін має справедливу та об'єктивну позицію щодо українського питання.
"Підвищення НАТО відповідальності Китаю в українському питанні є нерозумним і має зловісні мотиви", - заявив дипломат.
Водночас він наголосив, що торгівля Китаю з Росією є законною та розумною та базується на правилах Світової організації торгівлі. Крім цього, Пекін підтримує твердження Росії про те, що розширення НАТО становить загрозу для Росії.
"Китай закликає НАТО... припинити втручання у внутрішню політику Китаю та паплюження іміджу Китаю, а також не створювати хаос в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після того, як спричинили безлад у Європі", - сказав посадовець.
- 7 травня повідомлялось, що надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001 рр.), співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин вважає, що Китай не зацікавлений у війні Росії проти України.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Китай може зіграти величезну роль в завершенні війни Росії в Україні, адже Москва дуже залежить від китайського ринку експорту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.6 Купівля 40.6Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.89Продаж 44.65
- Актуальне
- Важливе