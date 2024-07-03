Китай може зіграти величезну роль у закінченні війни в Україні, - Зеленський

Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg.

На думку Зеленського, якщо США й Китай об’єднаються та відкладуть свої розбіжності, вони можуть закінчити війну в Україні. Водночас президент висловив думку, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить РФ.

Також український лідер прокоментував план закінчення війни Дональда Трампа.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "потенційно готовий" зустрітися з кандидатом у президенти США Трампом, додавши: "Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США чи залишимося самі".