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Китай може зіграти величезну роль у закінченні війни в Україні, - Зеленський

3 липня, 2024 середа
16:32
Війна з Росією Саміт миру. Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай може зіграти величезну роль в завершенні війни Росії в Україні, адже Москва дуже залежить від китайського ринку експорту

Зміст

Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg.

На думку Зеленського, якщо США й Китай об’єднаються та відкладуть свої розбіжності, вони можуть закінчити війну в Україні. Водночас президент висловив думку, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить РФ.

Також український лідер прокоментував план закінчення війни Дональда Трампа.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "потенційно готовий" зустрітися з кандидатом у президенти США Трампом, додавши: "Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США чи залишимося самі".

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном 5 травня, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України.
  • 7 травня повідомлялось, що надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001 рр.), співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин вважає, що Китай не зацікавлений у війні Росії проти України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Президент України
Володимир Зеленський
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