У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі

Про це повідомляє Укрінформ.

"Дані маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни", - заявив Цзянь.

Також він додав, що спільні тренування двох держав є звичайною практикою в межах військової співпраці.

"Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - зауважив речник.