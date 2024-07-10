У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що спільні військові навчання його країни та Білорусі проводяться згідно з річним планом співробітництва й не спрямовані проти інших держав
Про це повідомляє Укрінформ.
"Дані маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни", - заявив Цзянь.
Також він додав, що спільні тренування двох держав є звичайною практикою в межах військової співпраці.
"Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - зауважив речник.
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- 8 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що на полігоні "Брестський", який розташований неподалік кордонів з Україною та Польщею, стартували спільні навчання військових держави та КНР.
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