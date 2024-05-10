ГУР попередило про посилення російської пропаганди та ІПСО у мережі
Українська розвідка попереджає українців про нові витоки ворожих ІПСО через загострення ситуації на фронті. Основною метою є розкол українського суспільства
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", - йдеться у повідомленні.
Розвідники наголосили, що військовими цілями РФ є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.
Натомість українські фахівці з інформаційних операцій роблять "усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога".
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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