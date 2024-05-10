Існує три сценарії конфіскації активів РФ за кордоном, - Малюська

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.



"Як у лікарів – є стан стабільно важкий. Він важкий, але він стабільний. Я думаю, що у нас історія з російськими активами приблизно така сама. Тобто, вона стабільна", - коментує ситуацію міністр.



За його словами, існує три сценарії, які мають більшу чи меншу ймовірність.



Малюська розповів, що є ""песимістичні сценарії", які нам кажуть – от є активи і проценти, які будуть від цих активів зароблятись". Тобто є західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, які зберігають ці кошти, вони їх кудись вкладають, отримують якийсь прибуток, пояснює міністр. Відповідно, цей прибуток ми поступово будемо перераховувати Україні. Малюська зауважив, що це позиція наших міжнародних партнерів.



"Це досить песимістичний сценарій, який дасть Україні добре, якщо 3 мільярди доларів на рік. В принципі, теж непогано. Якщо хтось би сказав раніше, що Україна три мільярди буде отримувати просто так - це було б фантастикою. Але в умовах війни ця сума не є значною. Наші витрати на війну набагато більші", - додав він.



Очільник Мінюсту розповів й про ""сценарії середньої ймовірності" – це коли Україні дадуть ці самі 3 млрд на рік, але одразу".

Він пояснює, що в такому випадку, ці 3 мільярди розрахують умовно, що вони будуть в наступному році, ще в наступному, наприклад, 10 років, 15 років наперед, якщо їх порахувати. Під ці активи, які будуть отримані – прибутки, які можна буде отримати в майбутньому, можна випустити позику, позичити гроші, дати їх Україні, а позику погашати коштом цих надходжень протягом наступних 15-20 років.

"Тобто це схема, як план А, песимістичний, тільки ми отримаємо гроші одразу єдиним платежем, ну або з дуже невеликою відстрочкою", - висловився Малюська.



За його словами, є ще третій варіант – це коли ці гроші заберуть і нам передадуть, всі повністю – 300 плюс мільярдів.



"Поки схоже, що найбільш популярний якраз другий сценарій, що не виключає песимістичного сценарію. І в наших фантазіях, в сподіваннях, поки що не виключений і максималістичний сценарій", - заявив міністр юстиції України.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня стало відомо, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

Український уряд створив окрему підгрупу, діяльність якої буде спрямована на конфіскацію російських суверенних активів за кордоном.