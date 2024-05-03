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Кабмін створив підгрупу, що працюватиме над конфіскацією активів РФ за кордоном, - Шмигаль

3 травня, 2024 п'ятниця
18:06
Війна з Росією Денис Шмигаль
Зміст

Український уряд створив окрему підгрупу, діяльність якої буде спрямована на конфіскацію російських суверенних активів за кордоном

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що в складі підгрупи працюватимуть представники міністерств, Офісу президента, Парламенту, НБУ, а також українські та іноземні експерти.

"Наша незмінна принципова позиція — Росія повинна за все заплатити сповна. Відповідно до оцінки RDNA-3, яку ми зробили зі Світовим банком, потреби на відбудову складають $486 млрд. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тис. житлових будівель, до 4 тис. шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об’єктів", - зауважив Шмигаль.

Також прем’єр додав, що Київ наразі веде розмови з партнерами про механізми щодо того, як Росія має заплатити Україні.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня стало відомо, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Економіка
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