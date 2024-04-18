У G7 розглядають використання $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для кредитів України, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Він наголосив, що наразі у G7 розглядають різні варіанти й щодо цього тривають дискусії.

Домбровскіс висловив сподівання, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Reuters зазначає, що країни Великої сімки "твердо налаштовані" допомогти Україні у задоволенні термінових потреб у короткостроковому фінансуванні, зокрема - з використанням відсотків від заморожених активів.

G7 у своїй заяві зауважили, що "продовжуватимуть працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України", однак конкретного плану використання не було зазначено.

За словами Домбровскіса, швидше за все процедура Євросоюзу буде у вигляді застави активів РФ замість повного арешту.

"Ми обговорюємо низку різних варіантів. Один із них - конфіскація, а інший - надання застави або навіть використання надприбутків або відсотків від цих активів для фінансування позики", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

18 квітня повідомлялось, що країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.