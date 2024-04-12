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Головна Економіка Японія закликала використовувати заморожені російські активи винятково за нормами міжнародного права

Японія закликала використовувати заморожені російські активи винятково за нормами міжнародного права

12 квітня, 2024 п'ятниця
08:49
Економіка Японія

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7

Про це повідомляє Reuters.

На думку Судзукі, серед країн ще немає консенсусу щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

"Позиція Японії полягає в тому, що з цим слід поводитися таким чином, щоб не порушувати міжнародне право", - зазначив він, припускаючи, що Токіо обережно ставиться до висунутої Вашингтоном ідеї прямої конфіскації заморожених російських активів.

Очікується, що наступного тижня Сузукі поїде до Вашингтона, щоб взяти участь у зустрічах фінансових лідерів G7 та G20, які відбудуться на полях весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
Японія
Війна з Росією
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