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Країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні

18 квітня, 2024 четвер
10:04
Економіка G7

Міністри фінансів країн G7 та керівники центральних банків на зустрічі у Вашингтоні обговорили конфлікт на Близькому Сході та використання заморожених активів РФ на користь України

Про це повідомляє Reuters.

Міністри зустрілися в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у столиці США. 

У спільній заяві, опублікованій після зустрічі, вони заявили, що "забезпечать тісну координацію будь-яких майбутніх заходів, спрямованих на зменшення здатності Ірану купувати, виробляти або передавати зброю для підтримки дестабілізуючої регіональної діяльності" та пообіцяли продовжувати роботу над "усіма можливими шляхами" використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Міністри фінансів країн G7 наголосили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити нагальні короткострокові потреби у фінансуванні, “включаючи використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів”.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу, відповідно до наших правових систем", - заявили представники G7.

Про конкретний план щодо російських активів не йшлося, однак міністри заявили, що продовжать працювати над тим, аби заморожені російські активи можна було ще й використати на користь України. Їх ймовірно представлять у червні на саміті в Італії. 

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
санкції проти Росії
G7
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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