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Країни G7 розглядають декілька варіантів передачі Україні заморожених російських активів: які є пропозиції

17 квітня, 2024 середа
02:36
Економіка Міністерка фінансів США Джанет Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters.

Єллен закликала Конгрес США схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

"Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі", — сказала вона, висловивши побоювання, що Росія може підбадьоритися внутрішньою дискусією в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

Міністерка занепокоєна, що Росія починає помічати ознаки того, що США та союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, "і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, поки наша рішучість впаде".

Єллен сказала, що це питання буде обговорюватися на зустрічі Великої сімки (G7) розвинутих економік у середу, 17 квітня.

Вона сказала, що обговорюється низка можливостей, від прямого арешту активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні кроки Європейського Союзу щодо відокремлення процентного доходу від заблокованих активів.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів сказав, що жодних варіантів не розглядалося, але зазначив, що Україна також не матиме можливості поглинути всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи будуть арештовані.

Одна з найбільш багатонадійних пропозицій, що розглядаються, полягає в тому, щоб країни G7 витягли відсотки із заморожених російських активів, щоб використовувати їх як забезпечення позик або облігацій, випущених для допомоги Україні, повідомили джерела, знайомі з проблемою.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив Reuters, що цього тижня зустрінеться з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими офіційними особами G7, підкресливши необхідність єдності G7 щодо будь-якого підходу, який буде обраний.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві є міцна основа для арешту російських активів, але Німеччина та Франція висловили занепокоєння щодо будь-якого такого кроку, стурбовані тим, що він може створити небезпечні прецеденти. Використання відсотків від активів як забезпечення позик чи облігацій не вимагатиме арешту активів.

Єллен сказала, що західні офіційні особи оцінюють ризики, пов’язані з будь-яким таким кроком, включаючи погрози Росії помстою, але висловила впевненість, що їх можна пом’якшити.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі наполягає на тому, щоб використання заморожених російськіх активів відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі його колег із країн G7.

Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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