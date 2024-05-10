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Принц Гаррі та Елтон Джон подали до суду на ЗМІ за прослуховування, у позові фігурують редактори чотирьох видань

10 травня, 2024 п'ятниця
11:44
Суспільство принц Гаррі
Зміст

Редактори The Sun, The Times, The Sunday Times та The Mail on Sunday названі в позові про порушення конфіденційності, поданому принцом Гаррі, Елтоном Джоном, акторками Елізабет Герлі та Сейді Фрост

Про це повідомляє Reuters.

Принц Гаррі, молодший син короля Великої Британії Чарльза III, став одним із семи позивачів, які подали до суду на медіахолдинг Associated Newspapers, звинувативши його співробітників у перехопленні голосових повідомлень (злам телефонів, - ред.) та інших серйозних порушеннях конфіденційності 30 років тому. Серед інших позивачів опинилися музикант Елтон Джон та акторки Елізабет Герлі та Сейді Фрост. 

У позові вони назвали близько 70 імен нинішніх і колишніх співробітників Associated Newspapers, яких вони звинувачують у причетності в минулому до незаконного збору інформації. Серед них редакторка видання The Sun Вікторія Ньютон, редактор The Times Тоні Ґаллахер, редактор The Sunday Times Бен Тейлор і редактор The Mail on Sunday Девід Діллон. Ці медіа належать до Associated Newspapers.

Обмеження щодо їхньої ідентифікації були зняті, коли Associated Newspapers подала свій письмовий захист до Високого суду Лондона, який був оприлюднений 8 травня.

Видавець заперечує незаконний збір інформації, зокрема злам телефону, прослуховування, підслуховування та доручення будь-яких незаконних дій. На свій захист Associated Newspapers назвали ці звинувачення "образою... наполегливих професійних журналістів", чия репутація та доброчесність були "неправомірно зневажені".

Принц Гаррі подав кілька позовів проти британських ЗМІ в рамках своєї "місії" з очищення керівників і редакторів, яких він звинувачує в поширенні брехні та втручанні в життя людей. Зокрема герцог Сассекський звинувачує британські ЗМІ у смерті своєї матері принцеси Діани в автокатастрофі 1997 року, а також звинувачує медіа у ворожих і расистських нападах на його американську дружину Меган, які, начебто, стали причиною їхнього рішення залишити королівські обов’язки та переїхати до Каліфорнії в березні 2020 року.

У червні 2023 року герцог Сассекський виступив у суді, звинувативши пресу в тому, що його колишня Челсі Деві кинула його через втручання журналістів в особисте життя. Принц Гаррі став першим за 130 років високопоставленим членом британської королівської сім’ї, який давав свідчення в суді.

У липні 2023-го Високий суд Лондона відхилив заяви принца Гаррі про "таємну угоду" між Букінгемським палацом і пресою та про злам журналістами його телефону для незаконного отримання інформації.

У грудні Високий суд Лондона постановив, що молодший син короля Чарльза став жертвою британських журналістів Mirror Group Newspapers, які незаконно отримували інформацію, прослуховуючи його телефон. Суд визнав, що телефон Гаррі був зламаний, тож роками його розмови прослуховувалися. Гаррі отримав близько $180,7 тис.

Теги:
Світ
Велика Британiя
Принц Гаррі
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