Принц Гаррі виграв суд проти британських ЗМІ, довівши, що вони його роками прослуховували

Про це пише Reuters.

15 грудня принц Гаррі переміг у суді проти британських таблоїдів. Високий суд Лондона постановив, що герцог Сассекський став жертвою незаконних дій журналістів Mirror Group Newspapers (MGN), про що знали їхні редактори. Зокрема суд визнав, що телефон Гаррі був зламаний, тож роками його розмови прослуховувалися.

Гаррі отримає близько $180,7 тис. Рішення судді про те, що редактори Daily Mirror, Sunday Mirror і Sunday People, що входять до MGN, та їхні керівники знали про правопорушення, підтверджує гучні заяви Гаррі про те, що очільники ЗМІ знали про правопорушення та приховували їх.

"Сьогодні чудовий день як для правди, так і для відповідальності. Моє зобов’язання довести цю справу до кінця ґрунтується на моїй вірі в нашу потребу та колективне право на вільну та чесну пресу, яка відповідатиме за потреби. Це те, що нам потрібно в Британії та в усьому світі", — наголосив принц Гаррі, якого не було в суді, у заяві, яку зачитав його адвокат Девід Шерборн.

Принц також закликав владу вжити заходів щодо тих, хто порушив закон.

Герцог Сассекський був одним із близько 100 позивачів, включаючи акторів, зірок спорту, знаменитостей і людей, які просто мали зв’язок із відомими особами, які подали до суду на MGN за звинуваченнями у зламі телефону та незаконному зборі інформації між 1991 і 2011 роками.

Суд розглянув 33 журналістських матеріали з приблизно 140, які, як стверджував Гаррі, були результатом протиправної поведінки ЗМІ протягом 15 років, починаючи з 1996 року.

Суддя Тімоті Фанкурт дійшов висновку, що 15 статей були результатом незаконних дій, і що телефон Гаррі "був зламаний лише помірно".

"Однак це траплялося періодично приблизно з кінця 2003 року до квітня 2009 року", - постановив Фанкурт.

Представник MGN також прокоментував це рішення, порадівши, що вичерпано конфлікт, причиною якого були події, що сталися багато років тому.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення, яке дає компанії необхідну ясність, щоб відійти від подій, які відбулися багато років тому. Там, де мали місце історичні порушення, ми безмежно просимо вибачення, взяли на себе повну відповідальність і виплатили належну компенсацію", - додали в MGN.

Справа MGN — лише одна з чотирьох, які Гаррі розглядає у Високому суді. Він домігся права подати до суду аналогічну справу про злам телефону проти Associated Newspapers, видавця Daily Mail і Mail on Sunday. Звинувачення у протиправній поведінці News Group Newspapers News Corp, видавця Sun, також будуть передані до суду, попри те, що 26 липня частини справи щодо зламу телефону були викинуті. Видавець довів, що Гаррі подав до суду надто пізно, щоб порушити справу.

У липні Високий суд Лондона відхилив заяви принца Гаррі про "таємну угоду" між Букінгемським палацом і пресою та про злам журналістами його телефону для незаконного отримання інформації.

Принц Гаррі став першим за 130 років високопоставленим членом британської королівської сім’ї, який давав свідчення в суді.

У червні герцог Сассекський виступив у суді, звинувативши пресу в тому, що його колишня Челсі Деві кинула його через втручання журналістів в особисте життя.