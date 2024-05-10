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"Майдан спричинив громадянську війну в Україні": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 10 травня

10 травня, 2024 п'ятниця
12:29
Світ
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 10 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Маніпуляція: У своєму подкасті американський журналіст Денні Хайфон сказав: "Те, що Україна робила з озброєнням НАТО, те, що НАТО робило для того, щоб підтягнути свої війська до кордону, те, що НАТО планувало для України, – все це було передумовами, які цілком можна розглядати як план для вторгнення в Росію".

Спростування: Журналіст поширює кремлівські наративи, зокрема про "розширення НАТО", щоб підкріпити брехливі аргументи про те, буцімто Альянс спровокував Росію і тому у неї не було іншого вибору, окрім як вторгнутися в Україну. Такі тези просуваються для виправдання незаконних дій країни-агресорки.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X написав: "Перед незаконним, організованим за підтримки США переворотом на Майдані у 2014 році, який призвів до громадянської війни в Україні, українська, британська, американська та французька армії марширували разом зі своїми російськими товаришами на червоній площі, щоб подякувати їм за розгром фашизму".

Спростування: Це чергова спроба викривити реальність подій в Україні у 2014 році. Насправді після Революції гідності в Україні почалася не громадянська війна, а війна з російськими окупантами, які після анексії Криму вторглися у східні регіони України і за підтримки місцевих сепаратистів почали захоплювати українські території.

  • Раніше росіяни запустили фейк, що "київський режим" зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода. 
Теги:
Україна
Росія
Франція
Друга світова війна
Війна з Росією
фейк
Революція Гідності
НАТО
США
Велика Британiя
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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