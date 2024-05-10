На Херсонщині поранено чоловіка, який скинув нерозірваний російський снаряд із горища
У селі Киселівка Херсонської області чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу, й дістав уламкове поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Киселівці внаслідок детонації російського снаряда постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.
В ОВА наполегливо закликають жителів Херсонщини не наближатися до нерозірваних снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів, адже це може бути небезпечно для життя і здоровʼя.
- У ніч з 9 на 10 травня російська армія атакувала територію України ударними дронами та ракетами. Унаслідок цього у Харкові постраждали дві людини, серед них дитина.
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