На Херсонщині поранено чоловіка, який скинув нерозірваний російський снаряд із горища

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Киселівці внаслідок детонації російського снаряда постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.

В ОВА наполегливо закликають жителів Херсонщини не наближатися до нерозірваних снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів, адже це може бути небезпечно для життя і здоровʼя.