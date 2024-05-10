Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 10 травня
У ніч з 9 на 10 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" попередили Повітряні сили.
"Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області - загроза застосування ударних БПЛА!", - попередили ПС близько опівночі.
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