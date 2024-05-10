Пентагон та SpaceX змогли заблокувати незаконне використання Росією терміналів Starlink
Представники Пентагону почали співпрацювати з компанією SpaceX, щоб заблокувати незаконне використання Росією терміналів супутникового зв'язку Starlink
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами керівника відділу космічної політики міністерства оборони США Джона Пламба, Штати були активно залучені до співпраці з урядом України та компанією SpaceX для протидії незаконному використанню РФ терміналів Starlink.
"На цей час ми успішно протистояли використанню Росією, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", - вважає Пламб.
Він наголосив, що США знайшли "гарні рішення як зі Starlink, так і з Україною".
Водночас Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів. Також українські урядовці не дали жодних коментарів.
- 11 лютого у ГУР підтвердили, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Бізнесмен спростував цю інформацію. Згодом у ГУР розповіли, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах.
- Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.
- У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.
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