Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Пентагон та SpaceX змогли заблокувати незаконне використання Росією терміналів Starlink

Пентагон та SpaceX змогли заблокувати незаконне використання Росією терміналів Starlink

10 травня, 2024 п'ятниця
12:57
Технології
Зміст

Представники Пентагону почали співпрацювати з компанією SpaceX, щоб заблокувати незаконне використання Росією терміналів супутникового зв'язку Starlink

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами керівника відділу космічної політики міністерства оборони США Джона Пламба, Штати були активно залучені до співпраці з урядом України та компанією SpaceX для протидії незаконному використанню РФ терміналів Starlink.

"На цей час ми успішно протистояли використанню Росією, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", - вважає Пламб.

Він наголосив, що США знайшли "гарні рішення як зі Starlink, так і з Україною".

Водночас Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів. Також українські урядовці не дали жодних коментарів.

  • 11 лютого у ГУР підтвердили, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Бізнесмен спростував цю інформацію. Згодом у ГУР розповіли, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. 
  • Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території. 
  • У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.

Теги:
Світ
Росія
Війна з Росією
Ілон Маск
США
Starlink
Читайте також:
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
8 травня, 2024 середа
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
7 травня, 2024 вiвторок
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
8 травня, 2024 середа
Убивство підлітка на фунікулері в Києві: слідство встановило, що співробітника УДО ніхто не провокував
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.51
    Купівля 39.51
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
10 травня
14:25
Польща
Польща створить комісію, яка розслідуватиме вплив Росії та Білорусі на політику країни
14:20
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийшов у прокат в Ізраїлі
14:12
обстріл Сумщини, 10.05.24
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину
14:05
OPINION
Юрій Богданов
Китай і Росія спільно працюють над вторгнення на Тайвань
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:59
Новини компаній
У Музеї просто неба за підтримки БФ "МХП-Громаді" реставрують вітряк: записали ASMR-звуки реставрації
13:41
президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу хороші новини про допомогу": до Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова
13:39
парад в москві 9 травня
Зменшився масштаб: британська розвідка оцінила парад у Росії 9 травня
13:31
виробництво FPV-дронів у Калуші
Сухопутні війська створили рекрутинговий центр для укомплектування підрозділів безпілотних систем
13:16
Оновлено
знищена ворожа техніка
Росіяни спробували прорвати лінію оборони на Харківщині: атаки відбили, тривають бої
13:14
Вовчанськ обстріл
"Такого обстрілу ще не бачили": з Вовчанської громади на Харківщині евакуюють населення
13:04
Вищий антикорупційний суд
Обрано запобіжний захід нардепу від "Слуги Народу", підозрюваному в незаконному збагаченні
12:59
Ексклюзив
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
До війни готувався не лише Путін, а і Єльцин: Сергій Руденко про вихід своєї нової книжки "Анатомія війни. Путін і Україна"
12:56
Київ, Майдан Незалежності
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:41
Еден Голан
Євробачення-2024: Ізраїль різко піднявся в рейтингах букмекерів, а Україна вибула з п'ятірки
12:29
"Майдан спричинив громадянську війну в Україні": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 10 травня
12:26
Микола Сольский
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Сольському
12:18
Енді Серкіс у ролі Ґолума
Warner Bros. випустить новий фільм серії "Володар перснів", що розповість про Ґолума
12:15
Поширювали фейки та знімали провокативні стріми: СБУ затримала 5 "блогерів"
12:07
OPINION
Олександр Чижевський
Вітюк з СБУ vs архітектори: скандал з містобудівним законопроєктом завершиться в суді
11:47
Окупанти обладнали повноцінні вогневі позиції у приміщеннях і на даху ЗАЕС, - мер Енергодара Орлов
11:44
принц Гаррі
Принц Гаррі та Елтон Джон подали до суду на ЗМІ за прослуховування, у позові фігурують редактори чотирьох видань
11:34
Оновлено
снаряд
На Херсонщині поранено двох чоловіків, один з яких скинув нерозірваний російський снаряд із горища
11:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін звинувачує Україну та Захід у спотворюванні історії, а Зеленський звільняє головного охоронця після невдалого замаху. Акценти світових ЗМІ 10 травня
11:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Є низка "але": рух ЧЕСНО про повернення журналістів у Верховну Раду
11:26
F-16
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
11:11
Spotify
Spotify очолив список компаній, які приносять найбільше прибутків у музичній індустрії, заплативши $9 млрд роялті
11:00
електроенергія
Діють тривалі обмеження потужності для промисловості: ситуація в енергосистемі станом на 10 травня
10:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:52
санкції проти Росії
Польща, Фінляндія і країни Балтії зобов'язались посилити контроль за дотриманням санкцій ЄС проти Росії
10:42
Бельгія перервала трансляцію Євробачення закликом до припинення вогню в Газі
Євробачення-2024: Бельгія перервала трансляцію півфіналу закликом до припинення вогню в Газі
10:34
ГУР
ГУР попередило про посилення російської пропаганди та ІПСО у мережі
10:30
Денис Малюська
Існує три сценарії конфіскації активів РФ за кордоном, - Малюська
10:18
Готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ: житель Кіровоградщини отримав підозру
10:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Певні рейдові дії ворога можливі: Згурець про ситуацію на Харківщині
10:03
OPINION
Зоя Казанжи
Маємо поруч Молдову – одну із найслабших країн-сусідок
09:59
На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona
Розклад фіналу Євробачення-2024: стало відомо, коли виступає Україна
09:55
Ексклюзив
Карта. Кремінна-Лиман_0805
До 20 штурмів на добу: у 95-й ОДШБр сказали, де на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
09:52
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Генасамблея ООН імовірно підтримає заявку Палестини на членство, - Reuters
09:25
тарифи на електроенергію, лічильник
"Аналізуємо ресурси": в Міненерго прокоментували ймовірність підвищення тарифів на електроенергію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV