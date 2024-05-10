Пентагон та SpaceX змогли заблокувати незаконне використання Росією терміналів Starlink

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами керівника відділу космічної політики міністерства оборони США Джона Пламба, Штати були активно залучені до співпраці з урядом України та компанією SpaceX для протидії незаконному використанню РФ терміналів Starlink.

"На цей час ми успішно протистояли використанню Росією, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", - вважає Пламб.

Він наголосив, що США знайшли "гарні рішення як зі Starlink, так і з Україною".

Водночас Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів. Також українські урядовці не дали жодних коментарів.