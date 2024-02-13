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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти закуповують термінали Starlink для війни проти України в арабських країнах, - ГУР

13 лютого, 2024 вiвторок
09:20
Війна з Росією

Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що Росія закуповує в арабських країнах засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні проти України

Про це інформує пресслужба ГУР.
 
Зазначається, що про цю інформацію розвідники дізналися із радіоперехоплення розмови окупантів. Під час спілкування росіяни обговорювали відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.
 
За словами одного із загарбників, "араби привозять все: проводи, вайфай, роутер".

Водночас вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів ($2195, або 83 180 грн).

  • Напередодні у ГУР підтвердили, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Бізнесмен спростував цю інформацію.
Теги:
Світ
Росія
Технології
російська армія
ГУР
Starlink
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