Окупанти закуповують термінали Starlink для війни проти України в арабських країнах, - ГУР

Про це інформує пресслужба ГУР.



Зазначається, що про цю інформацію розвідники дізналися із радіоперехоплення розмови окупантів. Під час спілкування росіяни обговорювали відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.



За словами одного із загарбників, "араби привозять все: проводи, вайфай, роутер".

Водночас вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів ($2195, або 83 180 грн).