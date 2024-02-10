Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні, - Defense One

Про це повідомляє Defense One з посиланнями на анонімні українські джерела.

За інформацією першого джерела, українські війська вперше виявили використання Росією десятки Starlink кілька місяців тому, а друге джерело підтвердило це і додало, що його використання зростає.

"Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", – зазначає джерело.

Відомі російські волонтерські групи, які підтримують російське вторгнення, також продемонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів, зазначає видання.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про ці повідомлення, але направили запитання до "наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку".

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

Джерела вважають,що росіяни можуть легко придбати Starlinks через посередників за кордоном, а потім передати їх армії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.

Старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк вважає, що Росія може просто "надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території. Науковець також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою засобів радіотехнічної розвідки.