Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні, - Defense One
Російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску
Про це повідомляє Defense One з посиланнями на анонімні українські джерела.
За інформацією першого джерела, українські війська вперше виявили використання Росією десятки Starlink кілька місяців тому, а друге джерело підтвердило це і додало, що його використання зростає.
"Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", – зазначає джерело.
Відомі російські волонтерські групи, які підтримують російське вторгнення, також продемонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів, зазначає видання.
Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про ці повідомлення, але направили запитання до "наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку".
У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.
"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.
Джерела вважають,що росіяни можуть легко придбати Starlinks через посередників за кордоном, а потім передати їх армії.
У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.
Старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк вважає, що Росія може просто "надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території. Науковець також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою засобів радіотехнічної розвідки.
- Україна отримала від уряду Польщі партію "старлінків". Вони допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл і медичних закладів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе