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Військовий експерт пояснив, чому окупанти можуть відчути на собі негатив від використання Starlink

13 лютого, 2024 вiвторок
21:07
Війна з Росією Інтернет-термінал SpaceX Starlink

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Питання щодо відключення росіян від Starlink може вирішити особисто Ілон Маск. Його компанія блокує нашим військовим можливість користування Starlink на окупованих територіях. Нагадаю про історію з українськими надводними безпілотниками, на яких було встановлено Starlink. У 2023 році росіяни знаходили на узбережжі Криму винесені українські безпілотники, які втратили зв'язок. Тобто компанія Ілона Маска в ручному режимі вимикала зв'язок, і БПЛА виносило на берег. В мережі є карта покриття Starlink, де частина окупованої Луганщини розташована в голубій зоні, і це означає, що там працює Starlink", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, українські військові фіксують, що рівень зв'язку й сигналу Starlink стрімко падає.

"Є ще один момент, і росіяни не тішаться з цього приводу. Фахівці зі зв'язку кажуть, що активація Starlink відбувається на землі, фіксуються дані розміщення цього комплексу, тобто вузлів зв'язку. Американці отримують ці дані, потім передають українцям. І компанія Starlink забезпечує українців перехопленою інформацією, яка йде від росіян. Можливо, росіяни незабаром відчують на себе весь негатив. Але така інформація йде від росіян, тому важко верифікувати цю інформацію щодо правдивості", - наголосив Ступак.

  • 11 лютого у ГУР підтвердили, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Бізнесмен спростував цю інформацію.
  • 13 лютого Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що Росія закуповує в арабських країнах засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні проти України

Теги:
Новини
Крим
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Ілон Маск
США
Військові новини
Starlink
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