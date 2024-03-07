Сенат США почав розслідування щодо Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті

Про це інформує The Washington Post.

Вказано, що під час розслідування з'ясовуватимуть чи впровадила компанія Ілона Маска заходи, які б могли запобігти розгортанню Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

Представники Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали компанії лист із вимогою повідомити про скарги на можливі незаконні придбання терміналів Starlink, зокрема в окупованих РФ регіонах України. Законодавці заявили, що їх стривожили заяви української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це потенційно порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".