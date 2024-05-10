Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Сольському

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що 10 травня Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні скарг прокурора САП і сторони захисту.

"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради та ексміністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.

9 травня Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського.