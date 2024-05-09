Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Зазначається, що звільнення Миколи Сольського підтримали 273 посадовці з усіх фракцій. Натомість одна людина проголосувала проти, ще 11 - утрималися.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.