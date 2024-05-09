Рада звільнила міністра агрополітики Сольського
У четвер, 9 травня, Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, який фігурує у справі про махінації з землею
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Зазначається, що звільнення Миколи Сольського підтримали 273 посадовці з усіх фракцій. Натомість одна людина проголосувала проти, ще 11 - утрималися.
Що відомо про справу Сольського
23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.
25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.
Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.
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