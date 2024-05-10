Путін звинувачує Україну та Захід у спотворюванні історії, а Зеленський звільняє головного охоронця після невдалого замаху. Акценти світових ЗМІ 10 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 травня.

Путін звинувачує Україну та Захід у спотворюванні історії

Президент Росії Володимир Путін у промові з нагоди 79-ї річниці перемоги союзників над нацистською Німеччиною засудив Захід та Україну за "спотворення історії", пише Politico.

Як зазначає видання, Путін використав цю подію для того, щоб пригрозити ворогам Росії і похмуро попередити про потужний ядерний арсенал своєї країни. Виступаючи того ж дня у Вільнюсі, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про небезпеку, яку становить Росія.

Російський диктатор попередив, що атомна зброя його країни "завжди напоготові", та заявив, що насправді запобігає глобальній конфронтації, але, мовляв, не дозволить нікому погрожувати Росії.

Politico підкреслює, що на знак ізоляції Росії лише 9 інших лідерів були на Красній площі разом з Путіним, щоб спостерігати за парадом. Тоді, як такі країни, як Франція, святкували закінчення війни в середу, а в четвер також відзначається День Європи. Зокрема, на цьому наголошує Литва, яка побоюється, що 9 травня може стати приводом для проросійських святкувань.

Тим часом Фон дер Ляєн виступила в литовській столиці в четвер вранці і підкреслила небезпеку, яку Путін становить для решти континенту.

"Упродовж багатьох років Литва попереджала Європу про небезпеку Росії, – сказала вона. – Після 2014 року ви сказали нам, що Путін просто не зупиниться. І Європа повинна була прислухатися. Нам знадобилося занадто багато часу, щоб прокинутися і усвідомити загрозу путінської Росії. Але сьогодні наш Союз твердо стоїть на вашому боці, за свободу і проти агресії".

Тема параду захопила шпальти більшості провідних міжнародних медіа, проте кожне видання робить на цій події свої акценти та звертає увагу на різні деталі.

До прикладу, The Washington Post відзначили поведінку Росії на тлі параду, як впевненість у її успіхах у війні з Україною.

"У той час, як його армії просуваються вперед в Україні, Владімір Путін у четвер відзначив День Перемоги – найбільш значуще свято Росії – надзвичайно різкою промовою, звинувативши Захід у "лицемірстві та брехні", розпалюванні глобальних конфліктів і попередивши, що російська ядерна зброя завжди готова до війни", – резюмує WP під відео із параду.

А The New York Times акцентує на тому, що під час параду майже не лунали згадки про війну в Україні.

На минулорічному святкуванні Дня перемоги Путін заявив, що країна веде "справжню війну" за виживання, і звинуватив західні еліти в тому, що вони прагнуть "дезінтеграції і знищення Росії", зазначає NYT. У четвер він лише один раз згадав про війну в Україні, використавши свій початковий евфемізм для вторгнення – "спеціальна військова операція".

Фото: відкриті джерела

Зеленський звільняє головного охоронця після невдалого замаху

The Guarian побіжно звертає увагу на те, що Зеленський звільнив свого головного охоронця після невдалого російського замаху. І наголошує на тому, що наступник наразі не визначений.

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника управління, що відповідає за його особисту охорону, Сергія Рудя через два дні після того, як двох його співробітників звинуватили у підготовці замаху на нього.

Як нагадує видання, за допомогою мережі агентів, які були завербовані внутрішнім шпигунами Путіна, росіяни планували вбивство не лише самого Зеленського, але й низки українських високопосадовців. СБУ заявило, що за операцією стояли троє офіцерів розвідки ФСБ. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв.

Невідомо, коли було розкрито змову з метою вбивства Зеленського, але СБУ припускає, що підготовка до неї йшла повним ходом. Один з українських агентів отримав дзвінок від свого куратора з ФСБ у лютому 2022 року, а наступного місяця отримав вказівку знайти когось із найближчого оточення Зеленського, хто міг би викрасти і вбити його.