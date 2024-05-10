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Поширювали фейки та знімали провокативні стріми: СБУ затримала 5 "блогерів"

10 травня, 2024 п'ятниця
12:15
Кримінал
Зміст

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру п'ятьом жителям Київщини, які у соціальних мережах поширювали фейки про ЗСУ та знімали провокативні стріми

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що одним із підозрюваних виявився житель столиці, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ.

Під час трансляцій чоловік не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним підозрюваним виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. 

"За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів", - йдеться у повідомленні.

Третім фігурантом є мешканець Києва, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє підозрюваних з Київщини поширювали місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 1 травня Служба безпеки провела обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки. Згодом йому повідомили про підозру.
Теги:
СБУ
Київщина
Війна з Росією
новини Києва
пропаганда
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