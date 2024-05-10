Поширювали фейки та знімали провокативні стріми: СБУ затримала 5 "блогерів"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що одним із підозрюваних виявився житель столиці, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ.

Під час трансляцій чоловік не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним підозрюваним виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів.

"За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів", - йдеться у повідомленні.

Третім фігурантом є мешканець Києва, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє підозрюваних з Київщини поширювали місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.