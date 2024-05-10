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OPINION

Маємо поруч Молдову – одну із найслабших країн-сусідок

Зоя Казанжи
10 травня, 2024 п'ятниця
10:03
Погляд Зоя Казанжи
Зміст

Їду з Кишинева до Одеси. Як правило, домовляюсь з транспортною компанією, мене зустрічає авто, довозить до Паланки, там я пішки переходжу КПП

Я так їжджу вже 2 роки і, як правило, мене зустрічають два водії, поперемінно. Один із них має досвід життя в Італії, там у нього є нерухомість, свого часу вчився в румунському коледжі. На питання, чому повернувся, неочікувано для мене відповів: хочу, щоб мої діти росли молдованами. З ним приємно спілкуватися на різні теми, він все читає, все знає. Ми, як правило, обговорюємо, політичну ситуацію і нашу війну.

Інший водій має нерухомість в Одесі, а його дружина вже багато років доглядає в Одесі дитину з інвалідністю і додому їздить лише на вихідні. Він мав вийти на пенсію в Молдові й збирався їхати в Одесу жити.

Останнього разу мене зустрів "чужий" водій, з ним я ще не їздила. Якщо ті два жили в Молдові, в столиці, то цей народився, виріс та живе в Тирасполі – в сірій зоні, в невизнаній "ПМР".

І я, сівши в авто і перекинувшись кількома фразами, наказала собі: "Мовчи, Зою, мовчи".

Та де там! Коротше, я вже думала, що хтось із нас когось викине із машини.

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Все починалось спокійно. Власне, всі с*ачі саме так і починаються. А далі я почула суцільну х*рню із пропагандистських кремлівських агіток, чуток, геббельс-тб і інший трешняк. Головна злочинниця – президентка Мая Санду, звісно ж, а ще європейці та американці. Наша війна – це "США і Росія". Мене потішили розмови про борги Молдови. Тут я почала відкривати сайти й показувати йому динаміку зовнішнього боргу Молдови по роках. І так я почала робити з кожним його "фактом". Чоловік трохи збавив оберти, а потім каже:

- Та там пишуть брехню, я нікому не вірю.

Відповідаю йому:

- Ну ок, там пишуть брехню. А де саме ви оцю свою "правду" прочитали, яку тут мені транслюєте? Ви ж не придумали це все? Теж десь читали, дивились? Російські телеканали?

Не зізнався. Доїхали ми в мовчанні.

Це я до чого? А до того, що ми маємо поруч Молдову – одну із найслабших країн-сусідок. Це наша проблема. І, на щастя, маємо Маю Санду, проєвропейську лідерку. В цьому році в Молдові вибори президента. І там зараз надзвичайно активізувалися кремлівські агенти впливу, прокремлівські сайти і інше нещастя. Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Молдова
життя
Придністров'я
русскій мір
Мая Санду
пропаганда
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