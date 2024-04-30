Олігарх-втікач Ілон Шор, щодо якого винесли вирок в Молдові, переїхав з Ізраїлю до Російської Федерації. Він відкрив у Москві свою партійну штаб-квартиру, звідки Шор буде організовувати політичний реванш Кремля в Молдові.

З різних не повʼязаних між собою джерел є інформація про щонайменше $50 млн, які спецслужби РФ виділили Ілону Шору для організації політичного реваншу.

Протягом місяця відбувались човникові приїзди команди Шора в Москву для навчань та інструктажу. І ось ФСБ демонструє всю картину. Всі партії Шора будуть обʼєднані в Блок "ВІКТОРІЯ" (ПАБЄДА).

Освячували це "дійство" помпезним концертом Баскова та Кіркорова…

З одного боку, Шор накопичуватиме електоральний ресурс під явно проросійську фракцію у парламенті РМ, а з іншого боку, — має побудувати мережу під нового фаворита Кремля, якого потрібно доставити до другого туру виборів президента Молдови. Фактично Ілон Шор стає головною інфраструктурою для політичного реваншу Кремля.

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Основним його завданням буде побудова "електоральних мереж" купівлі виборців. Водночас проросійський електорат отримав сигнал, що Москва зробила свою ставку нього.

Ігор Додон нервує, він тепер не сам на лівому спектрі. Але залишається інтрига, хто буде кремлівською маріонеткою "в центрі"?

І тут є варіанти...

Джерела в Республіці Молдова повідомляють, що "в центрі" відбуваються перемовини. Кремль намагається непомітно розіграти "власну карту" тут, щоб не бути викритим до самих виборів.

Якщо ФСБ зуміє розіграти свій сценарій в електоральному центрі так, щоб його "політичні актори" були не викриті, то це буде серйозною заявкою на їх успіх.

Саме час перестати спостерігати за цими процесами й почати протидіяти їм…

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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