Перевірив інформацію з власних джерел. В Молдові підтвердили, що такий конгрес буде. Очікується, що відтак, 29 лютого, у Кремлі проведуть звернення Путлєра.

Наразі проговорюють різні сценарії. Консультації Шора та Додона в Москві повʼязують з координацією дій агентів Кремля в Молдові.

Кремль, готуючи реванш в Молдові, буде використовувати Придністровʼя як важіль впливу на Молдову.

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Наразі не виглядає так, що планується агресія відносно Молдови.

Прогнозується, що максимальним рівнем ескалації буде "нова Калінінградська область", яка не межує з РФ. Це буде песимістичним сценарієм.

Реалістичний сценарій полягає у зверненні Конгресу щодо приєднання до РФ, але з розмитим повідомленням з боку Кремля щодо всебічної підтримки населення Придністровʼя, без анонсу рішення про анексію. Це дозволить в будь-який момент анексувати Придністровʼя і використовувати це як погрозу Кишиневу, щоб досягнути бажаного ландшафту для реваншу через вибори.

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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