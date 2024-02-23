Путін готується анексувати Придністров'я
28 лютого в Придністровʼї відбудеться Конгрес, який може ухвалити рішення про звернення до Москви щодо включення невизнаної створеної Кремлем "республіки" до складу РФ
Перевірив інформацію з власних джерел. В Молдові підтвердили, що такий конгрес буде. Очікується, що відтак, 29 лютого, у Кремлі проведуть звернення Путлєра.
Наразі проговорюють різні сценарії. Консультації Шора та Додона в Москві повʼязують з координацією дій агентів Кремля в Молдові.
Кремль, готуючи реванш в Молдові, буде використовувати Придністровʼя як важіль впливу на Молдову.
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Наразі не виглядає так, що планується агресія відносно Молдови.
Прогнозується, що максимальним рівнем ескалації буде "нова Калінінградська область", яка не межує з РФ. Це буде песимістичним сценарієм.
Реалістичний сценарій полягає у зверненні Конгресу щодо приєднання до РФ, але з розмитим повідомленням з боку Кремля щодо всебічної підтримки населення Придністровʼя, без анонсу рішення про анексію. Це дозволить в будь-який момент анексувати Придністровʼя і використовувати це як погрозу Кишиневу, щоб досягнути бажаного ландшафту для реваншу через вибори.
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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