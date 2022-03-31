Позиція Ізраїлю щодо прийому українських біженців не має дипломатичного пояснення, - посол України про відміну безвізового режиму

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні не заслуговує на дипломатичне пояснення. Ситуація дуже складна і несподівана. Оскільки, Ізраїль для нас дружня країна. Багато років Україна мала безвізовий режим з Ізраїлем. З моменту початку війни ситуація кардинально змінилась. В односторонньому порядку Ізраїль ввів електронні візи для українців, які потрібно отримати до в’їзду в країну. Це стосується всіх власників українських паспортів, включаючи дипломатичні.” - розповів Корнійчук.



Корнійчук розповів, що зараз ідуть серйозні дискусії з Урядом Ізраїлю, зокрема з міністром МВС Айєлет Шакед. За словами посла, Ізраїль ніколи не був країною, яка є дружньою до біженців.



“Ізраїль приєднався до Конвенції ООН щодо біженців в 1951 році і мусить виконувати певні зобов’язання.Міністри, які прийняли рішення про ведення віз, порушили ізраїльське законодавство та двосторонню угоду з Україною. Ми неодноразово звертались до преси та давали прес-конференції. Наші консули постійно чергують в аеропортах, бо українців там затримують. Ми звернулись до Верховного Суду. Суд розглянув рішення і зобов’язав міністерку МВС змінити її рішення. Першу частину суду ви виграли. Працюємо над тим, щоб рішення було змінене і українці могли спокійно перебувати в Ізраїлі.” - додав Корнійчук



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