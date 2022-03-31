Позиція Ізраїлю щодо прийому українських біженців не має дипломатичного пояснення, - посол України про відміну безвізового режиму
Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що безвізовий режим для українців Ізраїль відмінив відразу після повномасштабного вторгнення Росії до України
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні не заслуговує на дипломатичне пояснення. Ситуація дуже складна і несподівана. Оскільки, Ізраїль для нас дружня країна. Багато років Україна мала безвізовий режим з Ізраїлем. З моменту початку війни ситуація кардинально змінилась. В односторонньому порядку Ізраїль ввів електронні візи для українців, які потрібно отримати до в’їзду в країну. Це стосується всіх власників українських паспортів, включаючи дипломатичні.” - розповів Корнійчук.
Корнійчук розповів, що зараз ідуть серйозні дискусії з Урядом Ізраїлю, зокрема з міністром МВС Айєлет Шакед. За словами посла, Ізраїль ніколи не був країною, яка є дружньою до біженців.
“Ізраїль приєднався до Конвенції ООН щодо біженців в 1951 році і мусить виконувати певні зобов’язання.Міністри, які прийняли рішення про ведення віз, порушили ізраїльське законодавство та двосторонню угоду з Україною. Ми неодноразово звертались до преси та давали прес-конференції. Наші консули постійно чергують в аеропортах, бо українців там затримують. Ми звернулись до Верховного Суду. Суд розглянув рішення і зобов’язав міністерку МВС змінити її рішення. Першу частину суду ви виграли. Працюємо над тим, щоб рішення було змінене і українці могли спокійно перебувати в Ізраїлі.” - додав Корнійчук
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.67
-
EUR
Купівля 32.5Продаж 33.06
- Актуальне
- Важливе