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Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

10 травня, 2024 п'ятниця
11:26
Війна з Росією F-16
Зміст

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації

Про це він повідомив у телеграм.

За словами Олещука, основний модуль тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

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"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - наголосив командувач ПС.

Представник Командування підготовки Повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків зазначив: "Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16. Льотчик може чітко відчути, де які органи керування розташовані, що він бачить у польоті, які сигнали проходять".

На тренажері спеціалісти з експлуатації виконують зліт, проходження маршрутом, вихід на ціль і застосування озброєння. 

До цього в Україні були віртуальні симулятори таких типів літаків, які зараз освоюють українські пілоти. 

Представник чеської компанії, яка надала тренажер зазначив, що він дуже радий допомагати Україні. Він зауважив, що чеські спеціалісти вже були в Україні та навчили перших 5 фахівців, які тепер будуть інструктувати українських пілотів щодо роботи на тренажері.


  • Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
  • Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що в країні планують розпочати відправку винищувачів F-16 в Україну восени.
Теги:
Чехія
ЗСУ
F-16
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Авіація
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