Коли Нідерланди постачатимуть Україні F-16: заява міністерки оборони Оллонґрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що в країні планують розпочати відправку винищувачів F-16 в Україну восени
Про це повідомляє видання Delfi.
Зазначається, що такий графік передбачає прописаний план союзників.
"У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах", - сказала міністерка.
Нідерланди планують постачати в Україну F-16 після Данії.
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у постачанні з осені з нашими F-16", - зазначила Кайса Оллонґрен.
Вона додала: "Тож після літа і надалі їх партіями перекидатимуть в Україну".
- 6 квітня повідомлялося, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що її країна планує передати Україні понад 20 винищувачів F-16.
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