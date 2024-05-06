Коли Нідерланди постачатимуть Україні F-16: заява міністерки оборони Оллонґрен

Про це повідомляє видання Delfi.

Зазначається, що такий графік передбачає прописаний план союзників.

"У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах", - сказала міністерка.

Нідерланди планують постачати в Україну F-16 після Данії.

"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у постачанні з осені з нашими F-16", - зазначила Кайса Оллонґрен.

Вона додала: "Тож після літа і надалі їх партіями перекидатимуть в Україну".