Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16, постачання мають початись уже влітку, - міністерка оборони Оллонґрен

Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформ.

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - сказала голова міноборони Нідерландів.

Вона наголосила, що передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами, а перші постачання плануються вже цього року.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", - сказала Оллонґрен.

Також нідерландська міністерка прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - підкреслила Оллонґрен.