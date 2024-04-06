Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16, постачання мають початись уже влітку, - міністерка оборони Оллонґрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що її країна планує передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають розпочатися вже влітку 2024 року
Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформ.
"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - сказала голова міноборони Нідерландів.
Вона наголосила, що передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами, а перші постачання плануються вже цього року.
"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", - сказала Оллонґрен.
Також нідерландська міністерка прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.
"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - підкреслила Оллонґрен.
- Наприкінці грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.
- Уже у лютому 2024-го стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 6 додаткових літаків F-16, а постачання має початися вже цього року.
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