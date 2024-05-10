У районі Очеретиного росіяни розширили та укріплюють вклинення в українську оборону, - головред Суспільне Донбас

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Генштаб ЗСУ повідомляє про 98 бойових зіткнень за останню добу, з них 28 відбулося на колишньому Авдіївському напрямку і 21 – на Бахмутському. Тобто це все ще два найгарячіших напрямки оборони ЗСУ. А третій напрямок за активністю – так званий Оріхівський, який на межі Запорізької та Донецької областей, де росіяни штурмують наш плацдарм в районі Роботиного та наступають на Старомайорське Донецької області. Загалом серед ділянок фронту, які мене більше турбують, - в районі Очеретиного язик фронту розширився, росіяни укріплюють своє вклинення в українську оборону", - зауважив головред Суспільне Донбас.

За його словами, якщо поміряти по карті Deep State, то від найближчої точки, яка контролюється росіянами, до траси Покровськ-Костянтинівка - близько 10 км. Тобто вони ось-ось візьмуть під вогневий контроль цю трасу, а це, у буквальному значенні, - дорога життя, якою йде постачання для всього угруповання у Донецькій області.

"Інший напрямок, який дуже важливий, - росіяни продовжують штурмувати Часів Яр. У самому місті військ противника ще немає, але вони поступово виходять на канал Сіверський Донець-Донбас. Поясню, чому це так важливо, бо у Часовому Ярі є висота, яка домінує над місцевістю, з одного боку над Бахмутом, а з другого – над усією долиною, де розташована Краматорська агломерація, тобто міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. А на північ від Часового Яру йде хребет підвищень, з яких російські військові зможуть взяти вогневий контроль над всією Краматорською агломерацією. Це місто є дуже важливим для нас, тому ворог так несамовито намагається його штурмувати", - пояснив Андрій Крамченков.