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Війна з Росією: хроніка
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На фронті за добу відбулося 95 боєзіткнень: де РФ атакувала найбільше

10 травня, 2024 п'ятниця
06:22
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Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 95 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки РФ на 7 напрямках

Про це 10 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, 2 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили два склади боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

  • У ніч з 9 на 10 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України, ближче до ранку РФ вдарила по Харкову.
Теги:
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