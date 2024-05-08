"Вплине не лише на регіон, а й на весь світ": Туреччина просить Ізраїль вивести війська з ПП біля Рафаху
МЗС Туреччини закликає Ізраїль вивести свої війська з пункту пропуску біля міста Рафах у секторі Гази задля стабільності не тільки на Близькому Сході, а й в усьому світі
Про це повідомляє речник МЗС Туреччини Онджю Кечелі, передає Укрінформ.
"Операція в Рафаху вплине не лише на регіон, а й на весь світ. Вкрай важливо, щоб Ізраїль негайно вийшов з окупованої в Газі ділянки прикордонного переходу Рафах. Слід швидко повернути статус-кво в Рафаху та на кордоні", - заявив він.
Водночас у міністерстві привітали прийняття палестинською стороною пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню в Газі та взаємного звільнення заручників і затриманих.
"Хоча відбувся такий позитивний розвиток подій у напрямку припинення руйнувань і різанини в Газі, ескалація Ізраїлем своїх атак на Рафах ще раз показала, що уряд Нетаньяху діє несумлінно" - кажуть в МЗС Туреччини.
- 6 травня Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення з південного району Гази Рафах, де, за оцінками армії, проживає близько 100 тисяч палестинців.
- Ранком вівторка, 7 травня, ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- 7 травня Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
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