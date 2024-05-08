"Вплине не лише на регіон, а й на весь світ": Туреччина просить Ізраїль вивести війська з ПП біля Рафаху

Про це повідомляє речник МЗС Туреччини Онджю Кечелі, передає Укрінформ.

"Операція в Рафаху вплине не лише на регіон, а й на весь світ. Вкрай важливо, щоб Ізраїль негайно вийшов з окупованої в Газі ділянки прикордонного переходу Рафах. Слід швидко повернути статус-кво в Рафаху та на кордоні", - заявив він.

Водночас у міністерстві привітали прийняття палестинською стороною пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню в Газі та взаємного звільнення заручників і затриманих.

"Хоча відбувся такий позитивний розвиток подій у напрямку припинення руйнувань і різанини в Газі, ескалація Ізраїлем своїх атак на Рафах ще раз показала, що уряд Нетаньяху діє несумлінно" - кажуть в МЗС Туреччини.