Обрано запобіжний захід нардепу від "Слуги Народу", підозрюваному в незаконному збагаченні

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Слідчий суддя ВАКС 10 травня підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи

утримуватися від спілкування зі свідками у справі

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну

Застава має бути внесена не пізніше ніж упродовж п’яти днів від дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10 липня.

У чому суть справи та про кого саме йдеться

Про підозру депутату повідомили 2 травня. За даними слідства, народний депутат у 2020-2021 роках набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн: 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, автівки Tesla й Mersedes-Benz. При цьому офіційний дохід і заощадження його та дружини за цей період становили не більш ніж 14 млн грн. Тож різниця між вартістю придбаного майна й коштами – 11 млн грн.

У повідомленні не було вказано прізвища народного депутата, проте антикорупційні органи зазначали, що викриття злочину відбулося після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції. Тоді ж у Центрі протидії корупції повідомили, що мова про народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Клочка. Саме він був фігурантом журналістського розслідування Bihus.Info, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.

Щоб приховати наявність цього майна, народний депутат оформив його більшу частину на близьких родичів, а за собою зберіг право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.