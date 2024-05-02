Нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, народний депутат у 2020-2021 роках набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн. Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, автівки Tesla й Mersedes-Benz.

При цьому офіційний дохід і заощадження його та дружини за цей період становили не більш ніж 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Як зазначили в НАБУ, щоб приховати наявність цього майна, народний депутат оформив його більшу частину на близьких родичів, а за собою зберіг право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У НАБУ додали, що викриття злочину відбулося після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Фото: nabu.gov.ua

У повідомленні не вказують прізвища підозрюваного та політичної сили, яку він представляє в парламенті. Утім, як зазначили в Центрі протидії корупції, мова про народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Клочка. Він був фігурантом журналістського розслідування bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.