Нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату України
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
За даними слідства, народний депутат у 2020-2021 роках набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн. Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, автівки Tesla й Mersedes-Benz.
При цьому офіційний дохід і заощадження його та дружини за цей період становили не більш ніж 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.
Як зазначили в НАБУ, щоб приховати наявність цього майна, народний депутат оформив його більшу частину на близьких родичів, а за собою зберіг право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
У НАБУ додали, що викриття злочину відбулося після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.
Фото: nabu.gov.ua
У повідомленні не вказують прізвища підозрюваного та політичної сили, яку він представляє в парламенті. Утім, як зазначили в Центрі протидії корупції, мова про народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Клочка. Він був фігурантом журналістського розслідування bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 30 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід з домашнього арешту на внесення застави у розмірі 908 400 грн для екснардепа Микитася, підозрюваного в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе