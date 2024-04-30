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Застава понад 900 тис грн та електронний браслет. ВАКС відпустив з-під арешту екснардепа Микитася

30 квітня, 2024 вiвторок
16:58
Кримінал Максим Микитась

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід з домашнього арешту на внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн колишньому очільникові однієї зі столичних будівельних компаній

Про це повідомляє ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній. Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 908 тис. 400 грн, - ідеться у повідомленні.

Також на підозрюваного покладаються обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду, повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справи Микитася 

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі. 

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн. 

18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. 

А вже наступного дня, 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену. 

20 жовтня стало відомо, що Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави.

1 листопада апеляційна палата ВАКС залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн.

А 18 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Максима Микитася.

Екснардепа Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою до 8 вересня, а також зменшили розмір застави до 20 млн грн.

У Вищому антикорсуді 21 липня відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра. Декілька днів тому він вийшов із СІЗО. У листопаді 2023 року ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги:
Міністерство оборони
корупція в Україні
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