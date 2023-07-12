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Справа про хабар меру Дніпра: екснардепа Микитася залишили під вартою, суму застави зменшили до 20 млн грн

12 липня, 2023 середа
09:23
Кримінал Максим Микитась

Екснардепа Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою до 8 вересня, а також зменшили розмір застави до 20 млн грн

Про це пише Центр протидії корупції.

Микитась залишиться в СІЗО до 8 вересня, однак він може вийти під заставу, розмір якої зменшили удвічі: із 40 до 20 мільйонів гривень.

У повідомленні нагадали, що у жовтні минулого року слідчий суддя обрав колишньому депутату заставу у 260 мільйонів, згодом апеляція зменшила її розмір до 100 мільйонів. Потім заставу зменшували ще декілька разів, останнього разу із 80 до 40 мільйонів гривень.

"У суді Микитась скаржився на погані умови у СІЗО, а його адвокат надала понад 30 подяк і різних відзнак, які, на думку сторони захисту, позитивно характеризують обвинуваченого. Також захист говорив про те, що в доньок Микитася скоро день народження і зміна варти на інший запобіжний міг би стати подарунком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він нібито не може сплатити 40 млн грн, оскільки, за версією захисту, значну частину статків він роздав на благодійність. На підтвердження цього Микитась навіть надав фото ремонту рідної школи, який він нібито зробив власним коштом. Також Микитась говорив, що активно підтримує ЗСУ.

Адвокати Микитася наголошували, що його стан здоров'я не дозволяє перебувати під вартою. В засідання навіть запросили лікаря, який мав пояснити чому Микитась не може далі перебувати у СІЗО, але у цій частині засідання було закритим.

Справа Микитася 

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі. 

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн. 

18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. 

А вже наступного дня, 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену. 

20 жовтня стало відомо, що Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави.

1 листопада апеляційна палата ВАКС залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн.

А 18 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Максима Микитася.

Суспільство
Дніпро
корупція в Україні
Економіка
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