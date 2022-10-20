Про це інформує Укрінформ.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю - арешт з можливістю внесення 260 млн грн застави. Мова щодо справи пропозиції €22 млн хабаря меру Дніпра Філатову за право на будівництво метрополітену.

"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив слідчий суддя Віталій Дубас.

Якщо за Микитася внесуть заставу, то екснардеп зобов'язаний здати закордонний паспорт, не виїжджати з Київської області без дозволу слідчого, не спілкуватися зі свідками у справі, а також має носити електронний засіб контролю.

Повідомляється, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Подгорець клопотав у Вищий антикорупційний суд про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.

Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb