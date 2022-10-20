Екснардепа Микитася арештували з правом внесення 260 млн грн застави у справі пропозиції хабаря меру Дніпра
Колишнього народного обранця Максима Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави у справі пропозиції хабаря меру Дніпра
Про це інформує Укрінформ.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю - арешт з можливістю внесення 260 млн грн застави. Мова щодо справи пропозиції €22 млн хабаря меру Дніпра Філатову за право на будівництво метрополітену.
"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив слідчий суддя Віталій Дубас.
Якщо за Микитася внесуть заставу, то екснардеп зобов'язаний здати закордонний паспорт, не виїжджати з Київської області без дозволу слідчого, не спілкуватися зі свідками у справі, а також має носити електронний засіб контролю.
Повідомляється, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Подгорець клопотав у Вищий антикорупційний суд про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.
- 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.
- 22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.
- Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.
- 18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.
- 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену.
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