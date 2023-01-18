Справу Микитася про спробу підкупу мера Дніпра скерували до суду

Про це звітувала пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що 18 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо Максима Микитася, колишнього народного депутата України. Його дії кваліфікували за частиною четвертою статті 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку", - мовиться в тексті НАБУ.

Пресслужба також нагадала, що сума пропонованої неправомірної вигоди стала рекордом, зафіксованим в Україні.

Нагадаємо, 2 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра за право будівництва метрополітену. 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру у цій справі. 20 жовтня Микитася арештували з правом внесення 260 млн грн застави.

1 листопада апеляційна палата ВАКС залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн.

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