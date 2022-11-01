Справа Микитася. Екснардепа залишили під вартою, але зменшили заставу до 100 млн грн

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі суддів Дмитра Михайленка, Миколи Глотова та Даниїли Чорненької залишила екснардепа Макисма Микитася під вартою. Водночас йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн. Чекаємо на повний текст рішення, шоб зрозуміти, яка причина різкого зменшення застави", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що раніше слідчий суддя Віталій Дубас визначав розмір застави у 260 млн грн, що було навіть більше, ніж просив прокурор.

Водночас захист Микитася заявляв, що у їхнього клієнта немає ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн.

При цьому сам Микитась брав участь у засіданні по відеозв'язку із СІЗО, а безпосередньо в зал суду прийшла група підтримки із інвесторів Укрбуду.

"Якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обов'язків. Зокрема, він повинен здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватись зі свідками у справі", - додали в ЦПК.

2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра за право будівництва метрополітену. 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру у цій справі. 20 жовтня Микитася арештували з правом внесення 260 млн грн застави

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