Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Ми звернули увагу, що на засіданні не було працівників конвою. За нашими даними, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому, гроші внесли минулих вихідних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду. У результаті судді протокольною ухвалою дали дозвіл Микитасю покинути Київ на шість днів.

"Наступне засідання у цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня вже прибути на засідання в приміщення суду", - зазначає ЦПК.

Також там наголосили, що наразі невідомо хто вніс заставу: Микитась особисто чи хтось інший, як заставодавець.

Справа Микитася

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

А вже наступного дня, 19 жовтня колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену.

20 жовтня стало відомо, що Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави.

1 листопада апеляційна палата ВАКС залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн.

А 18 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Максима Микитася.

Екснардепа Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою до 8 вересня, а також зменшили розмір застави до 20 млн грн.