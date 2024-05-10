Spotify очолив список компаній, які приносять найбільше прибутків у музичній індустрії, заплативши $9 млрд роялті

Про це повідомляє ВВС.

Стримінгова платформа Spotify у рамках кампанії Loud and Clear оприлюднила дані про оплату в музичній індустрії. Так, стало відомо, що за 2023 рік майже 1000 виконавців отримали по щонайменше $125 тис. роялті кожен.

Утім компанія не може сказати, скільки грошей з цих гонорарів насправді йде музикантам. Річ у тім, що кожен артист має різний контракт зі своїм лейблом звукозапису та видавцем, які і визначають, як розподіляються гроші. У 2021 році повідомлялося, що частка артиста зазвичай становить близько 16%. Це означає, що виконавець, чия музика принесла $125 тис. на Spotify, може отримати лише $20 тис. роялті без урахування податків.

Spotify приносить приблизно 50% доходів на ринку стримінгового передавання музики у Великій Британії, що означає, що виконавці можуть заробити стільки ж через платформи Apple Music, Amazon Music і Tidal.

Десятку найпопулярніших у Spotify очолила американська співачка Тейлор Свіфт. Останній альбом співачки The Tortured Poets Department досягнув 1 млрд прослуховувань менш ніж за тиждень, встановивши рекорд на Spotify. У 10 найпопулярніших за рік увійшли пуерто-риканська зірка Bad Bunny, мексиканець Peso Pluma та колумбійка Karol G. Це означає, що володіння англійською мовою більше не є обов’язковою умовою світового музичного успіху. Більш ніж половина виконавців, які заробили $10 тис. на Spotify минулого року, походять з країн, де англійська мова не є рідною.

Англійська все ще залишається найпопулярнішою мовою для музики у всьому світі, на неї припадає 54,9% із 10 тис. найпопулярніших пісень.

Нещодавно Spotify зазнав критики за демонетизацію пісень, які отримують менш ніж 1000 прослуховувань. Це означає, що власники авторських прав взагалі не отримають грошей, якщо пісня впаде нижче цього порогу протягом 12 місяців. У компанії пояснили, що 1000 прослуховувань генерує мікроплатіж у розмірі близько $0,25, який артисти рідко бачать, оскільки дистриб’ютори часто встановлюють мінімальний поріг, щоб артисти могли зняти гроші.

Компанія Spotify минулого року виплатила $9 млрд роялті по всьому світу, що зробило її найбільшим окремим учасником доходів музичної індустрії. YouTube, який колись був лідером в індустрії, вважається другим за величиною джерелом прибутку. У лютому компанія заявила, що в 2023 році виплатила правовласникам $6 млрд роялті.



