Уперше на Spotify: останній альбом Тейлор Свіфт досягнув 1 млрд прослуховувань за тиждень
Платівка The Tortured Poets Department американської попзірки Тейлор Свіфт, яка вийшла 19 квітня, менш ніж за тиждень встановила черговий рекорд сервісу Spotify
Про це повідомляє The Guardian.
Новий альбом 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department побив черговий рекорд потокового сервісу Spotify. Він став першою платівкою, яка досягнула 1 млрд прослуховувань менш ніж за тиждень.
Як повідомили представники Spotify в соцмережі Х, за 5 днів після релізу The Tortured Poets Department став "альбомом з найбільшою кількістю прослуховувань за один тиждень" і перевищив позначку в 1 млрд. Точне число не розголошується.
Як повідомлялося раніше, The Tortured Poets Department, до якого увійшла 31 композиція, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день. Свіфт випередила сама себе. Попередній рекорд також належав її альбому Midnights. За оцінками, у 2022 році цей альбом приніс її лейблу Universal понад $230 млн.
Також відомо, що вже було продано 1,5 млн копій альбому The Tortured Poets Department, зокрема і 700 тис. вінілових платівок, що само по собі є рекордом.
Разом з тим, рецензії на новий альбом були неоднозначними: The Guardian похвалив "виключно талановите" написання Тейлор Свіфт, а у рецензії журналу Paste підкреслили "винятковий рівень моральної нікчемності" в "порожньому" альбомі.
The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, спершу задумувався як альбом із 16 треків, у записі якого взяли участь також Post Malone (трек Fortnight) і Florence and the Machine (трек Florida!!!). Свіфт не випускала жодного синглу напередодні альбому і майже нічого не розповідала про реліз. Але через дві години після того, як він з’явився на потокових сервісах, Свіфт виклала додаткові 15 пісень, щоб весь проєкт мав 31 трек.
Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.
На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.
Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.
Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.
Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.
На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.
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