Уперше на Spotify: останній альбом Тейлор Свіфт досягнув 1 млрд прослуховувань за тиждень

Про це повідомляє The Guardian.

Новий альбом 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department побив черговий рекорд потокового сервісу Spotify. Він став першою платівкою, яка досягнула 1 млрд прослуховувань менш ніж за тиждень.

Як повідомили представники Spotify в соцмережі Х, за 5 днів після релізу The Tortured Poets Department став "альбомом з найбільшою кількістю прослуховувань за один тиждень" і перевищив позначку в 1 млрд. Точне число не розголошується.

Як повідомлялося раніше, The Tortured Poets Department, до якого увійшла 31 композиція, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день. Свіфт випередила сама себе. Попередній рекорд також належав її альбому Midnights. За оцінками, у 2022 році цей альбом приніс її лейблу Universal понад $230 млн.

Також відомо, що вже було продано 1,5 млн копій альбому The Tortured Poets Department, зокрема і 700 тис. вінілових платівок, що само по собі є рекордом.

Разом з тим, рецензії на новий альбом були неоднозначними: The Guardian похвалив "виключно талановите" написання Тейлор Свіфт, а у рецензії журналу Paste підкреслили "винятковий рівень моральної нікчемності" в "порожньому" альбомі.

The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, спершу задумувався як альбом із 16 треків, у записі якого взяли участь також Post Malone (трек Fortnight) і Florence and the Machine (трек Florida!!!). Свіфт не випускала жодного синглу напередодні альбому і майже нічого не розповідала про реліз. Але через дві години після того, як він з’явився на потокових сервісах, Свіфт виклала додаткові 15 пісень, щоб весь проєкт мав 31 трек.