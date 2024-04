Тейлор Свіфт випустила новий альбом The Tortured Poets Department

Про це пише Rolling Stone.

34-річна американська співачка та музична продюсерка Тейлор Свіфт оприлюднила одинадцятий студійний альбом The Tortured Poets Department, який досліджує її останні стосунки з гравцем команди з американського футболу "Канзас-Сіті Чифс" Тревісом Келсі.

Платівка The Tortured Poets Department ("Департамент закатованих поетів") включає спільні пісні з репером Post Malone (трек Fortnight) і гуртом Florence and the Machine (трек Florida!!!). Працюючи над альбомом, Свіфт возз’єдналася з Джеком Антоноффом і Аароном Десснером.

У продажу зʼявилися чотири фізичні версії альбому, доступні для покупки, з різними бонус-треками на кожній. Ці чотири бонус-треки ще не доступні на цифрових платформах.

Свіфт анонсувала альбом на церемонії "Греммі" в лютому, приймаючи нагороду за найкращий вокальний поп-альбом. За останні чотири роки співачка випустила чотири альбоми нової музики.

Після випуску свого десятого альбому Midnights у 2022 році Свіфт оголосила про свій масштабний тур Eras Tour. Вона почала північноамериканський етап у березні 2023 року і з того часу також відвідала Південну Америку, Азію та Австралію. Європейська частина розпочнеться у травні в Парижі.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.