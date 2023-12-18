Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO2 за рік

Про це пише Daily Mail.

34-річну попартистку Тейлор Свіфт, яка стала людиною року за версією Time, назвали найбільшим серед знаменитостей забруднювачем атмосфери викидами CO2 у 2023 році. Лише за останні три місяці романтичних стосунків із зіркою НФЛ Тревісом Келсом вона літала на зустрічі до коханого понад 12 разів туди-сюди між Нью-Йорком і Канзас-Сіті. За цей час на її авіаперельоти було витрачено 47,8 тис. літрів авіаційного палива, що коштує $70,7 тис.

Окрім цього, зірка також здійснювала поїздки до Келса між виступами в Південній Америці у рамках Eras Tour. Згідно зі статистикою, яку відстежує Taylor Swift's Jets в Instagram, поїздки співачки спричинили викид 138 тонн CO2.

Тейлор Свіфт потрібно буде посадити 2282 дерева і дати їм рости протягом 10 років, щоб компенсувати шкоду навколишньому середовищу, завдану її польотами. Згідно з даними калькулятора еквівалентів парникових газів, це еквівалент енергії, яку споживають 17 будинків за один рік, або споживання електроенергії 26,9 будинку за один рік.

Свіфт володіє двома літаками вартістю багато мільйонів доларів - Dassault Falcon 7x, зареєстрований N621MM на Island Jet Inc., і Dassault Falcon 900, зареєстрований N898TS на SATA LLFC.

У 2022 році суперзірка вже отримувала звання найбільшого серед знаменитостей забруднювача атмосфери. Тоді її представник відповів на це, що Свіфт часто дозволяє іншим людям брати свій літак Falcon 7X для прогулянок по всьому світу.

Однак вона була на борту літака під час багатьох рейсів між Канзас-Сіті, Нью-Йорком та кількома іншими зупинками з вересня. Під час своєї найбільшої подорожі на сьогодні Свіфт летіла з Сан-Паулу, Бразилія, до Канзас-Сіті з зупинкою в Тампі, Флорида.

Під час подорожі було використано 15,7 тис. літрів пального, що, як вважають, коштувало $23,2 тис.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт відіграє 151 концерт.